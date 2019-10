Napoli, Manolas non convocato dalla Grecia: salta la sfida con l'Italia

Grande sorpresa nelle convocazioni della Grecia in previsione della sfida con l'Italia: Manolas l'esclusione più eccellente.

Grandi sorprese nella lista dei convocati presentata dal ct John van't Schip in vista delle sfide valide per la qualificazione a , nelle quali la Grecia dovrà affrontare l' prima e la poi. Il commissario tecnico degli ellenici ha effettuato diverse esclusioni eccellenti, fra le quali spicca il nome di Kostas Manolas.

Con DAZN segui La Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il granitico difensore del guarderà da casa la partita dei suoi compatrioti contro l'Italia in programma il 12 ottobre, una sfida che per lui ha quasi la valenza di un derby considerando il suo lungo trascorso in . Manolas, quindi, potrà rimanere a lavorare a Castel Volturno preparando le prossime sfide dei partenopei insieme a Carlo Ancelotti.

Manolas non è l'unico giocatore fra le esclusioni eccellenti adoperate dal commissario tecnico della Grecia: neanche il suo compagno di reparto Sokratis è stato convocato, così come Samaris e Torosidis. Chi invece ormai è abituato a restare fuori dalla lista dei convocati di van't Schip è il talismano greco Mitroglu, complice anche il difficoltoso inizio di stagione in cui è incappato l'attaccante del .