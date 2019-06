Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: Insigne nel tridente con Chiesa e Belotti

Le formazioni ufficiali di Grecia-Italia: Mancini si affida al tridente d'attacco formato da Insigne, Belotti e Chiesa. Difesa a tre per Anastasiadis.

Le formazioni ufficiali:

GRECIA (3-5-2): Barkas; Siovas, Papastathopoulos, Manolas; Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis, Stafylidis; Masouras, Kolovos.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

In una gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo, Mancini decide di affidarsi a una formazione dalla natura offensiva. Sirigu prende posto tra i pali, con Bonucci e Chiellini a fargli da schermo. Come terzini il CT azzurro ha invece optato per Florenzi ed Emerson. A centrocampo spazio a Barella, Jorginho e Verratti. A formare il tridente d'attacco saranno invece Chiesa e Insigne, a supporto di Belotti.

La Grecia risponde con un 3-5-2, con Barkas in porta. Il compito di contenere il trio d'attacco azzurro spetterà invece a Siovas, Papastathopoulos e Manolas. Centrocampo molto folto con Samaris, Zeca, Kourbelis, Fortounis e Stafylidis. In attacco, spazio al tandem formato da Masouras e Kolovos.