Grecia-Italia, gli azzurri puntano Euro 2020: Belotti più di Quagliarella

L'Italia contro la Grecia deve consolidare il primo posto nel girone di qualificazione a Euro 2020: Belotti in vantaggio su Quagliarella.

La prima di due partite per confermare il primo posto nel girone e staccare immediatamente le dirette concorrenti. Sono partite di fine stagione, ma per l' le gare contro Grecia , in programma stasera, e , martedì 11 giugno, sono l'occasione per dare prova di superiorità.

La squadra di Roberto Mancini è nettamente la favorita per centrare il primo posto nel gruppo J di qualificazione a , ma ora lo deve dimostrare sul campo. A partire dallo Stadio Olimpico Spyros Louis di Atene, dove il ct ha pronta la carta a sorpresa.

A guidare l'attacco dell'Italia ci potrebbe infatti essere Andrea Belotti , assente dallo scorso settembre dalle liste dei convocati. Per queste due partite di fine stagione Mancini lo ha voluto premiare. Il capitano del è in vantaggio rispetto a Fabio Quagliarella e dovrebbe completare il tridente insieme a Bernardeschi e Chiesa .

Per il resto, Mancini è chiamato a due cambi obbligati rispetto al suo undici tipo: in porta l'assenza per infortunio di Donnarumma permette a Sirigu di guadagnare il posto da titolare, mentre a sinistra in difesa Emerson Palmieri prende il posto dell'acciaccato Biraghi (out anche Spinazzola).

La Grecia padrona di casa risponderà con un 3-4-1-2, affidandosi ai goal di Koulouris , mentre in difesa spazio a Papastathopoulos e Manolas.

GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Manolas, Siovas, Papastathopoulos; Mavrias, Zeca, Samaris, Koutris; Fortounis; Masouras, Koulouris. Ct. Anastasiadis.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. Ct. Mancini.