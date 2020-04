Greatest Hits: Josè Maria Callejon, giocare a pallone... senza il pallone

Da dodicesimo uomo al Real Madrid a insostituibile al Napoli: la storia di Josè Maria Callejon, esterno vecchio stampo con il calcio nel sangue.

Giocare a pallone... Senza il pallone. Assurdo, vero? E’ una provocazione, ma proviamo a guardare così Josè Maria Callejon e il suo modo di stare in campo. Esercizio – facile – di memoria: qual è il suo goal tipo? Ce l’ho: Insigne rientra in mezzo al campo, palla morbida oltre l’ultimo difensore e arriva lui. Vive una frazione di secondo in anticipo rispetto agli altri: intuisce prima, si muove prima. E spesso calcia di prima.

Guarda "Greatest Hits - Josè Maria Callejon" su DAZN

Puoi lavorarci, ma devi averlo dentro. C’è un goal, ai tempi del , in cui è Kaka a fare quello che oggi riesce benissimo a Insigne. E segnava così anche all’ . E’ il 2008 quando i catalani lo prendono dalle giovanili del Real, separandolo per la prima volta dal fratello gemello Juan Miguel, che per tutti è Juanmi e gli assomiglia clamorosamente.

Due stagioni per fotografarlo: è un’ala, sa stare sia a destra che a sinistra, non segna tanto ma dribbla forte e si muove bene. Il terzo anno all’Espanyol lo fa decollare: segna 6 gol e non salta praticamente una partita. Dopo quella contro il Real Madrid gli si avvicina Mourinho, che in testa sta già modellando la squadra che vincerà la l’anno successivo: “Allora, pronto a tornare da noi?”.

Per due anni sarà il dodicesimo uomo di Mourinho . Quello che entra sempre, che quando sei in difficoltà gioca pure terzino. Oltre alla Liga, si prende anche la Supercoppa di . Poi un’estate di rivoluzioni: a Madrid arriva Ancelotti e a Rafa Benitez. Che dal Real pesca tre carte pesanti: Higuain, Albiol e proprio Callejon.

Non ha mai segnato tantissimo, né all’Espanyol né al Real Madrid. Arriva a Napoli e ne mette tre nelle prime tre partite. Questione di numeri, forse: ha preso il 7 liberato da Cavani e dentro ci ha trovato qualche gol lasciato dal Matador. Vincerà la Coppa e chiuderà il campionato a 15 reti. Tanta roba, scegliamone un paio: la botta di sinistro contro il Catania e il primo link con Insigne, per battere la al San Paolo.

Quella giocata inizieranno a ripeterla sempre di più negli anni successivi, funziona. E funziona per due motivi: Insigne ha un piede clamoroso e Callejon nel movimento senza palla si dimostra uno dei migliori in . Poi arriva Sarri. Mettiamo da parte il primo anno, che inizia col trequartista e finsice con Higuain a prendersi quasi tutti i gol. La stagione 2016/17 è quella di Insigne-Mertens-Callejon, di un gioco ancora più spettacolare e della ricerca costante di quella traccia lì: il 24 per il 7 . I difensori ormai la conoscono, ma non riescono a cancellarla.

Alzano ancora di più il livello nella stagione successiva. Segnano così l’ultimo gol di Sarri a Napoli, una sorta di testamento del suo calcio: palla a Insigne, sovrapposizione del terzino, tocco morbido per Callejon, che ha un metro di vantaggio sul terzino senza essere finito in fuorigioco. Ma come fa?!

E’ anche la stagione in cui si avvicina di più al sogno Scudetto. E’ lui a mettere la palla sulla testa di Koulibaly nell’illusione dello Stadium. Con Ancelotti e Gattuso ha poi dimostrato di sapersi adattare a qualsiasi idea di calcio, senza però ripetere numeri e rendimento del triennio con Sarri. Quando davvero giocava a pallone... Senza il pallone.

E girando per Napoli, potreste vedere un murales che dice “Innamoratevi di qualcuno che vi cerchi come Insigne cerca Callejon ”. Lo sanno tutti, anche i muri.