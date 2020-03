Greatest Hits - Giampaolo Pazzini, l'attaccante che prevede il futuro

Il Milan, l'Inter, i goal alla Juventus e la sua esultanza diventata iconica. Tutto questo è Giampaolo Pazzini, un attaccante unico nel suo genere.

Su Giampaolo Pazzini ho delle convinzioni - magari sbagliate, sia chiaro: la prima è che ha vinto meno di quanto avrebbe potuto. La seconda è che sia un tipo molto schietto, e questo non deve averlo aiutato nella sua carriera.

La terza è che sappia prevedere il futuro. Nel senso, fateci caso: tanti dei suoi goal hanno una cosa in comune, nascono da un’intuizione, da un anticipo pazzesco su chi gli sta in marcatura, dal vedere una possibilità dove un altro vede solo il complicato.

Con le sette maglie della sua vita, per motivi diversi, ha sempre lasciato il segno ma senza essere mai protagonista assoluto. Se non alla Samp, dove era indiscutibilmente il frontman dell’attacco: i casi sono due, o soffriva troppo la concorrenza, oppure è stato sottovalutato. Su questo non ho convinzioni ma delle immagini, dalla più nitida alla più datata.

HELLAS VERONA-TORINO 3-3

- , dicembre 2019, è stata una partita stupenda. Per il Toro è un po’ il punto di rottura della stagione, perché per un’ora quella gara l’hanno dominata: nel primo tempo giocano il calcio più bello della loro stagione, sempre aggressivi, Verdi e Berenguer ispiratissimi, veramente piacevoli da vedere pure dalla prospettiva distorta che si ha da bordocampo. Poi arriva il minuto 64, entra in campo Pazzini e tutto cambia. In cinque minuti segna su rigore e soprattutto dà una scarica di elettricità ai suoi. Da un suo tiro nasce il 2-3, quando poi Stepinski sbaglia il goal del pareggio lo applaude, lo incoraggia. E infatti poco dopo il pallone lo metterà comunque in rete. E’ un capitano d’altri tempi.

GENOA-MILAN 0-2

Si infortuna, al 22’ segna il goal del vantaggio, tre minuti dopo esce perché il dolore è troppo forte. Il comunicato del , qualche giorno dopo, chiarisce che Pazzini ha segnato quel goal nonostante “una micro infrazione alla testa del perone della gamba destra”. L’immagine di Galliani in tribuna che, esultando, se la prende con Portanova, autore dello scontro col Pazzo, è un’immagine abbastanza storica: sapeva che pochi giorni dopo il Milan avrebbe dovuto giocare, senza la sua unica punta vera, il ritorno di Champions col . La partita del palo di Niang insomma. 4-0 per il Barça.

INTER-PALERMO 3-2

Quando il Pazzo entra in campo al 46’ al posto di Coutinho, l’ è sotto di due goal (partita memorabile tra l’altro: stratosferico nel primo tempo, poi Julio Cesar che para un rigore a Pastore, un sacco di conclusioni, pali e cose belle). Comunque, per Pazzini è semplicemente l’esordio in nerazzurro e in mezz’ora segna una doppietta. Un classico della casa: facendo una classifica dei “bomber dalla panchina” dal 1994 a oggi, Pazzini è al secondo posto con 22 goal da subentrato; più di lui, solo Matri (25).

SAMPDORIA-SIENA 2-2

Del periodo doriano, la partita che tutti ricordano è forse quella che ha infilato Pazzini sul quadernino nero dei romanisti. Nel 2010 la perde lo scudetto, in sostanza, per colpa di una sua doppietta. Però no, Siena-Samp, perché contiene il primo feat di Pazzini e Cassano: cross di Antonio da destra, tap in del Pazzo e poi via, con due dita sugli occhi verso le gradinate di Marassi. Si trovavano alla grande, il 99 immaginava tagli che poi Pazzini avrebbe fatto sul serio. Finalmente da solo al centro di un attacco, in due anni con la Samp segna 48 goal in 87 partite.

FIORENTINA-JUVENTUS 3-3

Basta un solo girone in con l’ per convincere la a portarsi a casa quello che sembra l’attaccante italiano del futuro. Pazzini la ripaga praticamente subito in quella che a Firenze è La Partita. Controllo, rientro sul destro, botta di potenza pura dal limite.

Rivedendo questo goal magnifico ho fatto caso all’esultanza: con la mano destra vicino all’orecchio, Pazzini fa lo stesso gesto che caratterizza Toni fin dai tempi di Palermo. Qualche mese dopo se lo ritroverà in spogliatoio e soprattutto in campo, situazione non semplice da maneggiare quando hai vent’anni e sei un centravanti. Insomma, fin dall’inizio ha dovuto imparare a muoversi in spazi stretti. Sia in area che nelle gerarchie.