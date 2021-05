"Grazie Angelo": Da Costa lascia ufficialmente il Bologna dopo 7 anni

Il Bologna comunica l'addio di Angelo Da Costa, in scadenza il 30 giugno: "Ha dato tutto se stesso con uno speciale attaccamento ai nostri colori".

Con la maglia del Bologna non ha giocato spesso, Angelo Da Costa. 6 presenze nel campionato appena concluso, una nello scorso torneo, 47 in Serie A e 53 totali dal 2014, anno del suo arrivo dalla Sampdoria. Ma ha evidentemente lasciato il segno. E, ora che se ne sta andando altrove, un pochino mancherà a tutti.

Già, perché Da Costa e il Bologna si sono separati dopo 7 stagioni di matrimonio sportivo. La scadenza naturale del contratto del portiere brasiliano è datata 30 giugno, ovvero tra 4 giorni, e club e giocatore hanno preferito non rinnovare. Una scelta serena, come si capisce dal sentito comunicato pubblicato sul sito ufficiale rossoblù.

"Dopo sette stagioni, nelle quali ha difeso in 53 occasioni i pali della nostra porta, si conclude l'esperienza rossoblù di Angelo Da Costa.

Colonna del gruppo, professionista di indiscussa serietà e ragazzo di rare qualità morali, Angelo alla causa del Bologna ha dato tutto se stesso, sempre col sorriso e con uno speciale attaccamento ai nostri colori: trascinatore della squadra nella promozione dalla B alla A, si è rivelato fondamentale anche per l'importante crescita dei colleghi di ruolo, da Mirante agli attuali Skorupski e Ravaglia, fornendo sempre il personale contributo in tutte le occasioni in cui è stato chiamato in causa in prima persona. Grazie Angelo, da parte di tutto il Bologna".

6, come detto, sono le presenze collezionate da Da Costa nell'ultimo campionato di Serie A. L'ultima al Ferraris contro il Genoa, gara persa per 2-0 lo scorso 9 gennaio. A 37 anni, per l'ex portiere della Sampdoria è tempo di cercarsi una nuova sfida.