Gravina tuona: "Chi chiede la sospensione non vuole bene al calcio e agli italiani"

Il numero uno federale riguardo il ritorno in campo: "Tra fine maggio e inizio giugno, sicuramente in campo solamente chi è negativo".

Il 4 maggio, a meno di nuovi capovolgimenti,scatterà la fase due dell'emergenza coronavirus. Cominceranno ad essere allenatate le restrizioni, mantenendo pubblicamente sempre il divieto di assembramenti. Nello stesso giorno dovrebbero anche riprendere gli allenamenti, in vista di un ritorno in campo a fine mese.

Intervistato da Radio 1, il presidente della FIGC, Gravina, ha confermato come a inizio maggio dovrebbe riprendere realmente ogni allenamento di ,c osì da prepararsi per poter chiudere il campionato, ovviamente a porte chiuse in attesa che il virus venga superato.

Per tornare alla normalità servirà ancora del tempo, ma Gravina non ha dubbi:

"È chiaro che chi invoca oggi ad alta voce l’annullamento o la sospensione credo non voglia bene né al calcio né agli italiani, ne non voler dare anche la speranza di un futuro, di una ripartenza, di una rinascita e su questo io terrò duro fino alla fine".

Gravina spera di trovare una soluzione giusta per tutti, ma il 4 maggio è la data con la D maiuscola:

"Ripartire con tutte le dovute cautele e garanzie, noi ci stiamo attenendo a queste date e puntualmente facciamo calendari e programmazioni in base alle date che ci indica il Governo. Abbiamo elaborato un protocollo sanitario che domani consegneremo domani a Spadafora e al ministro della Salute, rigido e attento ma flessibile e facile da applicare".

Servirà attenzione ai dettagli maniacale, ovviamente e necessariamente:

"Cè bisogno di un periodo di chiusura, di controlli per garantire le negatività da parte di tutti i protagonisti che partecipano a determinati eventi perché se sono tutti negativi è evidente che poi non può esserci contagio".

Ancora tanti i dubbi sul poter giocare al nord, ma Gravina se lo augura: