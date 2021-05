Gravina sulla Superlega: "Sanzioni per la Juve? Regole chiare, proveremo a mediare"

Il presidente federale torna sull'argomento Superlega: "Le regole prevedono la non partecipazione alla Serie A. Proverò a mediare tra Juve ed UEFA".

Lo scontro tra le tre società ancorate alla Superlega (Juventus, Barcellona e Real Madrid) e l'UEFA è totale: nelle scorse ore è stato emesso un comunicato congiunto per denunciare le pressioni ricevute al fine di abbandonare il progetto, condannato fermamente da Ceferin che ha trovato un accordo con gli altri nove club fondatori.

Una querelle, quella tra i bianconeri e il massimo organo calcistico continentale, dannosa per l'intero sistema calcistico italiano: a pensarla così è Gabriele Gravina, intervenuto nella trasmissione 'Radio Anch’io Lo Sport' in onda sulle frequenze di 'Radio Rai'.

"Mi auguro che questa controversia possa essere risolta nel più breve tempo possibile: siamo tutti un po' stanchi di questo braccio di ferro continuo tra questi tre club e l'UEFA. Spero di poter fare da mediatore tra i bianconeri e l'UEFA: ciò non fa bene al calcio internazionale, al calcio italiano e alla Juventus stessa".

Recentemente è stata varata la norma anti-Superlega che prevede l'esclusione dal campionato di Serie A per chi sposa progetti non in sintonia con i princìpi del calcio promossi da UEFA e FIFA.

"Abbiamo già detto che la Federcalcio rispetta le regole e queste prevedono la non partecipazione al campionato se non si accettano i princìpi previsti dalla federazione e dall'UEFA".

Un appunto sulla riforma della Coppa Italia, che andrà in scena con un nuovo format e sarà un'esclusiva delle squadre di Serie A e B.