Gravina sul Coronavirus: "Sospensione campionato possibile se un giocatore fosse positivo"

Anche a porte chiuse, lo svolgimento del campionato di rimane a rischio a causa del Coronavirus. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha infatti affermato ai microfoni di 'Rai Sport' che, in caso di contagio per un giocatore, il campionato si potrebbe fermare del tutto.

"In caso di Coronavirus per un giocatore di Serie A adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti. Non possiamo escludere neanche sospensione del campionato”.