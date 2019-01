Il presidente FIGC Gravina sui cori razzisti: "L'arbitro non può sospendere la partita"

Il presidente della FIGC ha fatto chiarezza sulla questione sospensione delle gare in caso di cori razzisti: "L'arbitro non può fermare il match".

L'arbitro non può sospendere le partite in caso di cori razzisti. A dichiararlo è il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine dell'incontro in parlamento per discutere violenza e razzismo nel calcio.

Gravina ha fatto chiarezza su quanto successo nella partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso, quando i partenopei avevano chiesto, senza ottenerla, la sospensione della partita per i 'buu' razzisti indirizzati a Kalidou Koulibaly.

L'arbitro Mazzoleni aveva lasciato correre e non aveva fermato la gara, nonostante le richieste di Ancelotti e del Napoli.

Oggi è arrivato anche il chiarimento del presidente, che ha spiegato come l'arbitro non abbia la competenza per valutare le questioni di ordine pubblico.

"L'arbitro non ha nessuna discrezione, il è provvedimento chiaro, l'arbitro non è in grado di poter valutare i rischi collegati a una sospensione di una gara come impatto sul mantenimento dell'ordine pubblico".

Gravina si è anche soffermato sulla questione violenza negli stadi, per la cui discussione è stato convocato dal Ministro dell'Interno a un tavolo in parlamento. Ha affermato che la questione è di competenza del Ministero.