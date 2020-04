Gravina sulla ripresa della Serie A: "Ipotesi 20 maggio"

Il presidente della FIGC tra ripresa e stop: "Se non si riprende, la Juventus non ha espresso gradimento per l'assegnazione dello scudetto".

I numeri del Covid-19 in sono in calo, ma la guardia rimane alta. Anche per il calcio, che attende di conoscere il futuro del campionato 2019/20.

Gabriele Gravina , presidente della FIGC , ha parlato dei possibili scenari della stagione a 'TMW Radio'. Una data ipotetica può essere quella del 20 maggio, sforando anche la deadline del 30 giugno fissata dall'UEFA.

"La priorità assoluta è la conclusione dei campionati. L'ipotesi è partire dal 20 di maggio o i primi di giugno, per finire a luglio. Si parla addirittura di agosto e settembre, io ho precisato che mi dispiacerebbe correre il rischio di compromettere un'altra stagione per salvare questa. Campo neutro? Non è una buona soluzione, ma è una idea, su cui stiamo lavorando. Stiamo cercando di individuare quattro o cinque destinazioni".

Priorità al campo, dunque, anche per evitare danni economici e di natura legale, senza riportare il calcio nei tribunali. La , in tal senso, si sarebbe già detta contraria a un'eventuale assegnazione dello scudetto in caso di stop.