Gravina sulla riapertura degli stadi: "Priorità alle scuole"

Il presidente della FIGC interviene sul tema degli stadi da riaprire al pubblico: "Prima le scuole, poi sarà naturale in caso di dati confortanti".

Continua a tenere banco il dibattito sulla riapertura al pubblico degli stadi, deserti ormai da marzo per far fronte all'emergenza Coronavirus: nella giornata di ieri sono arrivate le dichiarazioni del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che ha predicato calma e prudenza.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente federale Gabriele Gravina, intervenuto a margine del Consiglio Federale svoltosi oggi a .

"Con il Premier Conte ci siamo trovati subito d'accordo: priorità alle scuole, se poi questo percorso dovesse risultare soddisfacente, facendo leva sul senso di responsabilità che il calcio ha già dimostrato di avere, credo che la riapertura degli stadi sarebbe naturale".

Nessuna fretta di dare il via libera per il ritorno del pubblico insomma, una strategia all'insegna della lettura dei dati che sarà decisiva in tal senso.