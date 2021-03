Gravina spazza via l'ipotesi playoff: "Mi dispiace se qualcuno coltiva questo sogno"

Il presidente della FIGC al 'Corriere dello Sport' nega l'ipotesi dei playoff: "Non sono queste le condizioni per introdurli".

Gabriele Gravina, da poco rieletto alla guida della FIGC, ha parlato nel corso di un'intervista al 'Corriere dello Sport'. Il numero 1 del calcio italiano ci ha tenuto a spazzare via l'ipotesi dei play-off per la Serie A, ipotesi che stava circolando da qualche giorno.

"Mi dispiacerebbe se qualcuno coltivasse in maniera celata questo sogno. Conoscete il mio favore per i play off, ma certo non sono queste le condizioni per introdurli".

Non è neanche preoccupato per un possibile stop del campionato di Serie A in seguito alla terza ondata del Covid-19, che sta flagellando il nostro Paese.

"No. La terza ondata con le sue varianti colpisce i giovani, e questo preoccupa. Ma l’applicazione collaudata del protocollo e il monitoraggio costante sono una garanzia per la salute degli atleti. I contagi fin qui sono molto limitati. I campionati non corrono rischi".

Chiusura fuori contesto, con delle parole ottimistiche sul futuro di Roberto Mancini nella Nazionale Italiana, anche dopo gli Europei di questa estate.