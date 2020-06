Gravina ottimista: "Mi auguro di riaprire gli stadi già in estate"

Dopo aver portato a terrmine la missione di far ripartire il campionato, Gabriele Gravina guarda avanti. Prossimo obiettivo: riaprire gli stadi prima della conclusione della stagione.

Ovviamente dipenderà tutto dalla politica e il governo sarà chiamato a decidere. Ma il numero uno del calcio italiano al 'Mattino' si mostra ottimista riguardo la possibilità di tornare in campo.

Il presidente della FIGC ha anche parlato della conclusione della stagione, della volontà di finire in campo e del tanto chiacchierato algoritmo, ritenuto il modo più equo per stilare la classifica finale.

"L'obiettivo è assegnare in campo i verdetti di questo campionato. Ccambiare format in corsa sarebbe stato necessario se non ci fossero state le condizioni per la ripartenza. L'algoritmo sarà ispirato a un principio di equità e buon senso. Se il campionato si dovesse fermare un’altra volta, non ritengo giusto cristallizzare la classifica senza tenere conto delle gare che restano da giocare".