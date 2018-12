Gravina non chiude a una sospensione del campionato: "Riflessione da fare"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha dichiarato che la sospensione del campionato di Serie A è "una riflessione da fare".

La giornata 19 di Serie A, in programma per il 29 dicembre, potrebbe essere rimandata a data da destinarsi. Dopo la morte del tifoso a seguito degli scontri pre Inter-Napoli, la federazione potrebbe decidere per la sospensione.

A dichiararlo è il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervistato dal 'Messaggero', che non ha chiuso le porte a questa eventualità di sospensione.

"Ancora la notizia è troppo fresca. E’ una riflessione da fare. Ora dobbiamo riflettere un attimo e coordinarci: qui c’è un problema di ordine pubblico e come tale va gestito, anche il fatto di giocare o meno". L'articolo prosegue qui sotto

Gravina ha anche affermato che prenderà provvedimenti importanti dopo il caos della giornata, degenerato negli scontri di San Siro. Il presidente ha sottolineato anche il clima negativo intorno al campionato.