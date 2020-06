Gravina e il rischio stop: "Chiederemo al CTS di allentare le misure sulla quarantena"

Il presidente della FIGC annuncia che richiederà un allenamento delle misure restrittive per quanto riguarda la quarantena.

Domani sera il calcio italiano tornerà ufficialmente in campo dopo uno stop di oltre tre mesi: a la e il daranno il calcio d'inizio a un'estate ricca di pallone. Contagi permettendo.

Sì, perché un eventuale positivo in un club potrebbe portare a un nuovo stop della . Il piano B dei playoff esiste, ma il rischio di sospensione e di altri ostacoli esiste.

Per questo, come dichiarato a 'Eleven Sports', il presidente della FIGC Gabriele Gravina richiederà al Comitato Tecnico-Scientifico un allenamento delle norme sulla quarantena obbligatoria per i gruppi squadra in caso di positivo.

"La curva epidemiologica ci lascia ben sperare: se dovesse continuare questo trend, chiederemo al Comitato Tecnico-Scientifico di allentare alcune restrizioni, eliminando una quarantena che mi sembra particolarmente eccessiva, soprattutto se c’è l’idea di aprire agli sport amatoriali come il calcetto”.

Il numero uno del calcio italiano ha parlato di possibile 'beffa' dopo tutto il lavoro di mediazione svolto per arrivare alla ripresa.