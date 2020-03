Gravina esclude il blocco delle retrocessioni: "Dobbiamo rispettare il format dei campionati"

L’emergenza Coronavirus ha imposto al calcio italiano una lunga e inaspettata sosta, ma la volontà di tutti, nonostante una situazione complicatissima i cui sviluppi sono difficili anche solo da immaginare oggi, è quella comunque di riuscire a portare a termine la stagione.

Nel corso delle ultime settimane si è parlato di varie ipotesi, compreso quella di spalmare l’annata calcistica in due parti ma, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, parlando ai microfoni di Sportitalia ha escluso questa opzione.

“Non vogliamo ammazzare il campionato. Noi abbiamo l’esigenza di portarlo a termine e la deadline deve essere il 30 giugno. E’ entro quella data che si dovrà chiudere il campionato 2019/20. Andare oltre non sarebbe impossibile, ma molto difficile (per via dei contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno, ndr). Potrebbe rendersi necessario un provvedimento di carattere internazionale”.