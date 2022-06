Gravenberch al Bayern Monaco, c'è la conferma: "Voglio vincere tanti titoli"

Ufficialità ad un passo per l'approdo al Bayern Monaco di Ryan Gravenberch: "E' un grande club, sono felice di essere qui".

Il Bayern Monaco si dimostra particolarmente sensibile al fascino dei talenti di casa Ajax: dopo aver messo sotto contratto Noussair Mazraoui a costo zero, i bavaresi stanno per ufficializzare un altro giocatore proveniente dai 'Lancieri'.

Manca solo l'annuncio per il trasferimento di Ryan Gravenberch in Germania: la conferma è arrivata proprio dal diretto interessato, intercettato dai microfoni di 'BILD' a Monaco dove si trova per firmare il nuovo contratto.

"Il Bayern è un grande club. Voglio vincere tanti titoli qui, è quello che mi aspetto. Sono felice di essere arrivato a Monaco".

Nelle casse dell'Ajax, sempre secondo quanto riferito da 'BILD', dovrebbero finire 18 milioni di euro più altri 5,5 di bonus, cifra minore rispetto ai 30 milioni inizialmente richiesti dalla controparte olandese.

Un affare che reca la firma di Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern calcisticamente innamorato di un centrocampista che, per tecnica e lunghe leve, ricorda un certo Paul Pogba.