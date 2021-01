Grave infortunio per Witsel: rottura del tendine d'Achille, stagione finita

Il Borussia Dortmund perde per il resto dell'annata Axel Witsel, infortunatosi sul campo del Lipsia. E ora il belga rischia anche gli Europei.

Sancho, Haaland e di nuovo Haaland. Un 3-1 che impedisce al il sorpasso in vetta, che lascia al primo posto il e che consente al di portarsi a casa la seconda vittoria di fila in . Ma non manca nemmeno la cattiva notizia: Axel Witsel ha rimediato un infortunio molto grave.

Il centrocampista belga è uscito dal campo dolorante alla mezz'ora del primo tempo, sostituito da Emre Can. E la diagnosi è stata impietosa, come comunicato dal : rottura del tendine d'Achille.

"Il BVB dovrà fare a meno di Axel Witsel per i prossimi mesi - annuncia il club giallonero sui social - Il nazionale belga ha riportato la rottura del tendine d'Achille in Sassonia, senza interessamenti esterni. L'intera famiglia del BVB tiene le dita incrociate perché il recupero di Axel sia il più veloce possibile".

Bittere Nachricht: Der BVB wird in den kommenden Monaten auf Axel #Witsel verzichten müssen. Der belgische Nationalspieler hatte sich in Sachsen ohne Fremdeinwirkung die Achillessehne gerissen. Die gesamte BVB-Familie drückt Axel die Daumen für eine möglichst rasche Genesung! 🙏 pic.twitter.com/5P3nK1ADb6 — Borussia Dortmund (@BVB) January 10, 2021

La stagione di Witsel, in sostanza, può definirsi già conclusa. Ma ora può piovere sul bagnato: il rischio è che l'ex salti non solo la seconda parte della Bundesliga e della , ma anche gli Europei in programma la prossima estate.