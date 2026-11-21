A comunicare l'infortunio subito da Samuele Inacio è stato il Borussia Dortmund, club in cui il giovanissimo talento azzurro si stava ritagliando sempre più spazio tanto da meritarsi la convocazione di Roberto Mancini.
Samuele Inacio ha accusato un problema durante la gara tra Italia e Belgio Under 21, quando era stato costretto a chiedere il cambio nel secondo tempo ed era stato sostituito da Fini.
L'INFORTUNIO DI SAMUELE INACIO E QUANDO TORNA
Ma cosa si è fatto esattamente Samuele Inacio e quando tornerà in campo? Al momento i tempi di recupero non sono ancora stati resi noti ma per rivederlo ci vorrà parecchio tempo.
"Samuele Inacio dovrà restare lontano dai campi per diversi mesi. Il giocatore del Borussia Dortmund ha infatti riportato una lesione al menisco mentre vestiva la maglia della nazionale italiana Under 21, infortunio che richiederà un intervento chirurgico. Ti auguriamo il meglio per il tuo percorso di recupero, Samu! Torna presto!" ha scritto il Borussia Dortmund sui social.
Lo stop, come detto, dovrebbe essere lungo. Samuele Inacio potrebbe tornare tra 4-5 mesi. La speranza è quella che possa essere a disposizione per il finale di stagione. E soprattutto per gli Europei Under 21 in programma tra il 17 giugno e il 4 luglio 2027.
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I NUMERI E LA CONVOCAZIONE DI MANCINI
Come dicevamo sopra Samuele Inacio aveva iniziato molto bene questa stagione. Nonostante la giovanissima età, infatti, il classe 2008 è ormai entrato in pianta stabile nelle rotazioni al Borussia Dortmund. Ed è addiritturo partito titolare una volta in Champions League contro il Bodo/Glimt.
Per lui sono fin qui sette le presenze complessivo tra Bundesliga e coppe, con tre goal segnati tra cui una doppietta in Coppa di Germania a inizio settembre. Una crescita esponenziale che ha convinto Roberto Mancini a convocare Samuele Inacio in Nazionale per le prime gare di Nations League, pur senza farlo mai scendere in campo.
L'unica presenza con gli Azzurri dell'attaccante, figlio di Inacio Pià e cresciuto nell'Atalanta, resta così quella nell'amichevole contro il Lussemburgo dello scorso giugno quando Silvio Baldini gli regalò la gioia del debutto proprio allo scadere. Una situazione che oggi permetterebbe al Brasile di strapparlo ancora all'Italia, visto che non è mai sceso in campo in partite ufficiali.
"Si deve formare, è ancora giovane, ci vuole un po’ di tempo - ha detto Mancini in conferenza stampa - deve allenarsi con noi e fare esperienza. Avrà delle possibilità e sarà importante per la Nazionale ma con calma, perché anche a Dortmund non ha giocato moltissimo".