Grave infortunio per il Tecatito Corona: frattura della caviglia, niente Mondiali

L'esterno del Siviglia si fa male durante un allenamento e viene trasportato in ospedale: stop di 4-5 mesi, non andrà in Qatar col Messico.

A tre mesi dall'inizio dei Mondiali, c'è chi sa già che la competizione se la guarderà da casa. Amaramente e dolorosamente. Il Messico perde Jesus Corona, che in Qatar ci sarebbe andato senza dubbi: colpa di un gravissimo infortunio rimediato durante un allenamento con il Siviglia.

Corona si è fatto male durante una partitella, senza essere andato in contrasto con alcun compagno. Dolorante e in lacrime, è stato condotto in barella fuori dal campo d'allenamento, caricato su un'ambulanza e trasportato d'urgenza in ospedale.

La diagnosi, come confermato dal Siviglia attraverso un comunicato, è stata impietosa: "Frattura del perone e dei legamenti deltoidei della caviglia sinistra". Corona sarà operato già questo pomeriggio.

Impietosa anche la comunicazione dei tempi di recupero: l'ex esterno offensivo del Porto dovrà rimanere a riposo per un tempo compreso tra i quattro e i cinque mesi. In sostanza, appuntamento al 2023. Con i Mondiali - sarebbero stati i secondi di fila dopo quelli disputati nel 2018 in Russia - che diventano soltanto un sogno irraggiungibile.

Grave perdita per Corona, grave perdita anche per il Siviglia. Il Tecatito aveva giocato da titolare la gara che gli uomini di Lopetegui hanno perso per 2-1 a Pamplona contro l'Osasuna, per la prima giornata di Liga, prima di essere sostituito al 63' dall'ex romanista Lamela. E si candidava a ricoprire un ruolo importante in una formazione particolarmente ambiziosa, nonostante il ko dell'esordio.

Imprescindibile anche per il Messico, Corona ha giocato da titolare anche le qualificazioni ai Mondiali: tredici presenze, una rete segnata. Ma ora il Tata Martino, il ct del Tri, dovrà fare a meno di lui per l'avventura di novembre e dicembre in Qatar.