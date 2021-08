Grave infortunio per Brazão: rottura del crociato per il portiere dell'Inter

Come comunicato dall'Inter, Gabriel Brazão ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni dovrà operarsi.

A tre giorni dall'inizio del nuovo campionato, una brutta notizia turba l'ambiente dell'Inter: Gabriel Brazão, il quarto portiere presente nella rosa di Simone Inzaghi dietro ad Handanovic, a Radu e a Cordaz, ha riportato la rottura del legamento crociato.

Brazão era stato confermato nella rosa di Inzaghi dopo i vari prestiti delle scorse stagioni: al Parma, poi all'Albacete e all'Oviedo. Ma la sua stagione rischia di essere già compromessa ancor prima del suo inizio.

Una volta effettuata l'operazione chirurgica, che come annunciato dall'Inter è in programma nei prossimi giorni, si potranno stabilire con precisione i tempi di recupero di Brazão. Il quale, in ogni caso, sarà costretto a rimanere ai box per svariati mesi.