Grande novità nella Liga, Guadalupe Porras Ayuso sarà la prima assistente donna

La Liga 2019/2020 vivrà un'importante prima volta: Guadalupe Porras Ayuso sarà la prima assistente donna del massimo campionato spagnolo.

Guadalupe subentrerà a Marisa Villa, attualmente responsabile degli arbitri donna, che è riuscita ad ottenere la categoria ma non ha esordito a causa della mancanza dei requisiti fisici. Diventata anche assistente internazionale dal 2014, ha espresso grande soddisfazione una volta appresa la notizia.

"Sono felicissima, tutti noi sogniamo di arrivare in Primera División e dopo tanto duro lavoro ce l'ho fatta, ancora non ci credo".

L'assistente ha iniziato a 16 anni e dopo una sola stagione in Terza Divisione è passata in Seconda Divisione B, dove è rimasta per 8 stagioni. Quindi la promozione in Seconda Divisione, dove è stata 2 stagioni, prima della tanto sognata promozione in Primera División.