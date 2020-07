Granada-Real Madrid dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid cerca punti per la vittoria della Liga a Granada: le info sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

GRANADA-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Granada-

Granada- Data: 13 luglio 2020

13 luglio 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Dopo il successo del Barcellona sul campo del Valladolid, il Real Madrid è chiamato a rispondere per riportarsi a +4 sui blaugrana a due giornate dal termine della .

Gli uomini di Zidane dovranno superare in trasferta il Granada, trovatosi a sua volta a lottare per la qualificazione alla prossima : il sesto posto occupato dal dista infatti solo tre punti e la chance è una di quelle ghiotte.

Il Real Madrid non ha lasciato scampo a nessuno da quando il campionato è ripartito: otto vittorie su altrettanti incontri e la fiducia, sempre più crescente, di tornare al massimo successo in patria dopo tre anni.

L'andata a Madrid vide la vittoria dei 'Blancos' per 4-2: Benzema, Hazard, Modric e James a segno, per gli ospiti reti dell'ex Machis e di Duarte.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Granada-Real Madrid: dalle notizie sulle formazioni alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO GRANADA-REAL MADRID

Granada-Real Madrid si giocherà lunedì 13 luglio 2020 al 'Nuevo Estadio de Los Cármenes' di Granada, dove ovviamente non potranno esserci le due tifoserie. Calcio d'inizio fissato alle ore 22.00.

La partita tra Granada e Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Si potrà godere della visione utilizzando l'app presente su una smart tv o, alternativamente, collegando il televisore ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Granada-Real Madrid sarà visibile in semplicemente collegandosi al sito ufficiale di DAZN dal proprio pc, oppure scaricando l'applicazione su smartphone e tablet.

Padroni di casa con l'ex Soldado nel ruolo di terminale offensivo, supportato sulla trequarti da Fernandez e Machis. Foulquier e Neva esterni, Brice ed Herrera a comporre la diga in mezzo al campo. Difesa a tre con Diaz, Duarte e Sanchez a protezione della porta di Silva.

Zidane ritrova Carvajal e Ramos, entrambi convocati, ma non Marcelo: nuovamente spazio dunque a Mendy sulla fascia sinistra. Solita mediana con Modric e Kroos interni ai fianchi del regista Casemiro. Tridente d'attacco con Rodrygo e Hazard a supporto della punta di diamante Benzema.

GRANADA (3-4-2-1): Silva; Diaz, Duarte, Sanchez; Foulquier, Brice, Herrera, Neva; Fernandez, Machis; Soldado.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.