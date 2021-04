Granada-Manchester United, clamoroso: uomo nudo in campo

Invasione di campo anche ai tempi del coronavirus: durante i primi minuti della gara di Europa League.

Non si vedeva da tempo, causa zero spettatori sugli spalti, un'invasione di campo. E' arrivata anche con le limitazioni per combattere il coronavirus, nell'andata dei quarti di Europa League tra Granada e Manchester United . Sul terreno di gioco, completamente nudo.

Al sesto minuto della gara tra gli spagnoli e gli inglesi allo stadio Nuevo Estadio de Los Cármenes di Granada, un uomo è infatti entrato sul terreno di gioco durante un'azione dei padroni di casa sulla fascia destra. Proprio da questo settore del campo è spuntato l'invasore.

Dopo qualche secondo di shock da parte di giocatori e addetti, l'uomo è stato portato fuori dal campo, dopo essersi buttato a terra per 'festeggiare' la riuscita del suo piano, con la gara interrotta per qualche secondo sul risultato di 0-0.

Non è ancora chiaro come l'invasore (uno streaker, come viene chiamato in gergo chi fa irruzzione completamente nudo) sia riuscito ad entrare in campo durante la gara nonostante le porte chiuse della sfida, come il resto delle gare di Europa League e Champions in terra spagnola.