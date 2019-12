Gran Galà del Calcio, premiati l'Atalanta e Gasperini: migliore squadra e miglior allenatore

Oltre a Cristiano Ronaldo i protagonisti del Gran Galà del Calcio 2019 sono sicuramente l' e il suo allenatore, Gianpiero Gasperini.

La squadra bergamasca, che l'anno scorso si è piazzata al terzo posto dietro e conquistando una storica qualificazione in , è stata premiata come migliore compagine della 2018/19 battendo perfino i Campioni d' .

Lo stesso ha fatto Gasperini, preferito dalla giuria del Galà come miglior allenatore a un certo Massimiliano Allegri, tecnico che ha vinto gli ultimi cinque campionati di Serie A.

"Essere qui è frutto di una stagione clamorosa come quella dell'anno scorso ma anche le precedenti, è un processo di crescita che ci ha portato a una serata come questa. Abbiamo grande umiltà e rispetto di tutti gli avversari, ma anche grande ambizione e determinazione. Non finisce certo qua, vogliamo ripeterci".