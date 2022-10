Dal miglior giovane al miglior allenatore, passando per la top 11 della Serie A 2021/2022: tutte le candidature.

Come ogni stagione, è arrivato il momento di scegliere i migliori rappresentanti della passata annata di Serie A. Il Gran Galà del calcio AIC premierà a inizio 2023 i protagonisti di A, dal miglior giocatore assoluto, alla top 11, passando per il giovane che più si è distinto e il numero uno degli allenatori.

Tra i candidati presenti tutti i grandi della stagione 2021/2022, con alcune sorprese: non è infatti stato scelto Domenico Berardi tra i migliori attaccanti, nonostante l'annata probabilmente più importante della sua carriera, in cui ha concluso in doppia cifra sia per assist che per goal.

CANDIDATI TOP 11

Maignan

Handanovic

Vicario

Cuadrado

Di Lorenzo

Theo

Skriniar

Dumfries

Koulibaly

Tomori

Bremer

Brozovic

Tonali

Perisic

Kessie

Milinkovic

Calhanoglu

Pellegrini

Barella

Inmobile

Lautaro

Osimhen

Vlahovic

Leao

Dybala

CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE

Pioli

Inzaghi

Mourinho

CANDIDATI MIGLIOR ARBITRO

Doveri

Orsato

Mariani

CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B

Gatti

Carnesecchi

Zerbin

CANDIDATI MIGLIOR SQUADRA

Inter

Milan

Roma

CANDIDATI MIGLIOR GOAL

I tifosi sono chiamati ad eleggere il miglior goal del 2021/2022 attraverso la votazione tramite i canali ufficiali del Gran Galà AIC: i candidati sono Luis Alberto, Calhanoglu, Candreva, Dybala, Faraoni, Theo Hernandez, Lautaro Martinez, Pellegrini, Scamacca, verde.

QUANDO E DOVE VEDERE IL GRAN GALÀ

La premiazione dei miglior giocatori, arbitri e allenatori della stagione 2021/2022 avverrà il 17 ottobre 2022 alle ore 19. Evento visibile in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go.