Gran Galà del Calcio 2022, le nomination: tra i presenti Ibrahimovic, Lukaku e Ronaldo

A due settimane dal Gran Galà del Calcio 2022, evento promosso Associazione Italiana Calciatori e dall'agenzia di sport marketing DA di Demetrio Albertini, vengono rese note le rose dei potenziali vincitori.

Il 17 marzo 2022 verranno premiate le Top 11, sia per quanto riguarda il calcio maschile che femminile. Da queste due formazioni, usciranno anche i due candidati più votati. Spazio anche per altre premiazioni, al migliore dell'ultimo anno tra gli arbitri, tra gli allenatori e tra i giovani della Serie B.

Le preferenze verranno espresse da una giuria composta da allenatori, arbitri, commissari tecnici del presente e del passato della Nazionale, esponenti della Serie A sia maschile che femminile.

Tra i candidati per la Top 11 maschile e, di conseguenza, per il premio di calciatore dell'anno, non mancano certo i nomi importanti. Scontata la presenza di due campioni che in estate hanno lasciato la Serie A, ma che nella scorsa stagione hanno letteralmente trascinato Inter e Juventus e cioè Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo.

In corsa anche Zlatan Ibrahimovic, grande protagonista della rinascita del Milan, così come il nuovo bomber juventino Dusan Vlahovic.

Questi sono tutti i candidati per la Top 11 Maschile e per le altre categorie:



Portieri: Donnarumma, Handanovic, Musso.

Difensori: Bastoni, De Vrij, Gosens, Hakimi, Theo Hernandez, Romero, Skriniar, Spinazzola.

Centrocampisti: Barella, Brozovic, Chiesa, De Paul, Kessie, Locatelli.

Attaccanti: Ibrahimovic, Immobile, Lukaku, Muriel, Cristiano Ronaldo, Vlahovic.

Allenatori: Antonio Conte, Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli.

Arbitri: Gianpaolo Calvarese, Marco Guida, Daniele Orsato.

Società: Atalanta, Inter, Milan.

Giovane di Serie B: Carnasecchi, Maleh, Ricci.