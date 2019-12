Gran Galà del Calcio 2019: candidati e dove vedere la premiazione in tv e streaming

Il calcio italiano assegna nel Gran Galà del Calcio i suoi riconoscimenti per la stagione 2018/19: candidati, data e dove vedere la cerimonia.

Il calcio italiano si prepara a dare i suoi riconoscimenti di fine anno e lo farà attraverso quello che è ormai diventato uno degli appuntamenti di rito della stagione: il Gran Galà del Calcio.

Il grande evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori presieduta da Damiano Tommasi, che a partire dal 2011 ha sostituito gli Oscar del Calcio, è giunto alla sua nona edizione.

Nel corso della cerimonia verrà premiato quello che per la stagione 2018/2019 è stato votato il miglior undici del campionato di . La grande novità è data dal fatto che a partire da quest’anno saranno premiate anche le migliori undici giocatrici del campionato femminile.

Ruolo per ruolo quindi, verranno indicati le migliori e i migliori elementi dell’annata, oltre al miglior calciatore assoluto e la migliore calciatrice in assoluto.

Come di consueto, ci saranno anche altri riconoscimenti speciali che per le sezioni allenatore, arbitro, squadra e giovane di Serie B.

Ad indicare i calciatori e le calciatrici vincitrici di ogni categoria, saranno i membri di una giuria composta da giocatori e giocatrici della Serie A, allenatori, arbitri, giornalisti, commissario tecnico ed ex commissari tecnici della Nazionale.

Inoltre, anche in questa edizione, ci sarà un premio speciale per il goal più bello della stagione 2018/2019. A votare sono stati i tifosi che, attraverso la rete, hanno scelto tra dodici reti realizzate nel campionato maschile e in quello femminile.

GRAN GALA' DEL CALCIO 2019: DATA E ORARIO

La cerimonia del Gran Galà del Calcio 2019 si svolgerà lunedì 2 dicembre al Megawatt Court di Milano. La conduzione dell’evento è stata affidata a Diletta Leotta.

GRAN GALA' DEL CALCIO 2019: DIRETTA TV E STREAMING

Il Gran Galà del Calcio 2019 sarà visibile in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 del satellite.

L’evento sarà inoltre trasmesso in e visibile per gli abbonati su dispositivi quali pc, tablet e smartphone tramite SkyGo.

Inizio del collegamento in diretta a partire dalle ore 19,45.

GRAN GALA' DEL CALCIO 2019: LE NOMINATION

I candidati per i riconoscimenti del calcio maschile:

Portieri: Szczesny, Handanovic, Sirigu

Difensori: Chiellini, Skriniar, Kolarov, Koulibaly, Alex Sandro, Cancelo, Di Lorenzo, Izzo

Centrocampisti: Pjanic, Zielinski, Ilicic, Barella, Fabian Ruiz

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Zapata, Chiesa, Papu Gomez, Quagliarella, Piatek

Allenatori: Gasperini, Mihajlovic, Allegri

Arbitri: Rocchi, Orsato, Mazzoleni

Società: , ,

Giovani Serie B: Tonali, Castrovilli, Bisoli

Le candidate per i riconoscimenti del calcio femminile:

Portieri: Giuliani, Marchitelli, Thalmann

Difensori: Bartoli, Guagni, Salvai, Gama, Tortelli, Boattin

Centrocampisti: Giugliano, Cernoia, Galli, Bergamaschi, Greggi, Caruso, Mascarello, Thaisa Moreno

Attaccanti: Giacinti, Bonansea, Mauro, Girelli, Bonetti, Bonfantini

Il Goal più bello votato dai tifosi. Le nomination per il calcio maschile:

Ciro Immobile (Lazio, Lazio- 18 agosto 2018)

Javier Pastore ( , Roma-Atalanta 27 agosto 2018)

Fabio Quagliarella ( , Sampdoria-Napoli 2 settembre 2018)

Gervinho ( , Parma- 22 settembre 2018)

Cristiano Ronaldo (Juventus, -Juventus 27 ottobre 2018)

Dries Mertens (Napoli, Napoli-Empoli 2 novembre 2018)

Stephan El Shaarawy (Roma, Roma-Sampdoria 11 novembre 2018)

Alejandro Gomez (Atalanta, Atalanta- 11 novembre 2018)

Riccardo Saponara (Sampdoria, Lazio-Sampdoria 8 dicembre 2018)

Krzysztof Piatek ( , Atalanta-Milan 16 febbraio 2019)

Rolando Mandragora ( , Udinese- 30 marzo 2019)

Andrea Belotti ( , Torino- 12 maggio 2019)

Il Goal più bello votato dai tifosi. Le nomination per il calcio femminile:

Dessi Dupuy ( , Verona- 23 settembre 2018)

Ilaria Mauro (Fiorentina, Milan-Fiorentina 30 settembre 2018)

Thaisa (Milan, Juventus-Milan 4 novembre 2018)

Valentina Cernoia (Juventus, Juventus-Sassuolo 1 dicembre 2018)

Lana Clelland (Fiorentina, Florentia-Fiorentina 2 dicembre 2018)

Daniela Sabatino (Milan, Milan-Pink Bari 7 gennaio 2019)

Annamaria Serturini (Roma, Roma-Verona 26 gennaio 2019)

Elisa Bartoli (Roma, Orobica-Roma 16 febbraio 2019)

Barbara Bonansea (Juventus, Juventus-Milan 17 febbraio 2019)

Valentina Giacinti (Milan, Milan-Roma 27 marzo 2019)

Martina Tomaselli (Sassuolo, Sassuolo-Juventus 27 marzo 2019)

Cristiana Girelli (Juventus, Juventus-Tavagnacco 14 aprile 2019)