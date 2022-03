Gran Galà del Calcio AIC: Lukaku e Girelli calciatore e calciatrice dell'anno

E' l'Inter di Antonio Conte, Campione d'Italia 2020/21, la squadra maggiormente presente nella lista dei vincitori del Gran Galà del Calcio AIC, evento che annualmente consegna i premi dell'Associazione Italiana Calciatori relativi alla scorsa stagione.

Il "Calciatore dell'anno" per la stagione 2020/21 è Romelu Lukaku, attaccante che nello scorso campionato ha totalizzato 24 goal e che ha guidato la formazione nerazzurra al successo finale.

"Giocare in Serie A è stato un sogno che avevo sin da piccolo e ho fatto tutto il necessario per vincere anche in Italia. Ritrovarsi davanti a Cristiano Ronaldo è qualcosa che non accade spesso anche perché per me lui è nella top 3 dei migliori giocatori della storia del calcio, un giocatore che mi ha veramente portato anche a un altro livello. Questo premio mi dà una grande fiducia per il futuro".

La "Calciatrice dell'anno", invece, è Cristiana Girelli, attaccante delle Juventus Women e della Nazionale italiana, premiata per il secondo anno di fila.

"Essere votata Calciatrice dell’Anno per il secondo anno di fila è motivo di grande orgoglio ma sono ancora più felice per aver aiutato la mia squadra con le prestazioni, con i gol e con quello che abbiamo fatto insieme la scorsa stagione. Ora mi aspetta un 2022 emozionante per il percorso fatto che stiamo portando avanti con la Juventus e per la possibilità di disputare l’Europeo in Inghilterra con la Nazionale azzurra".

Antonio Conte è stato premiato come "Allenatore dell'anno", mentre l'Inter come "Società dell'anno": il miglior giovane della Serie B è Samuele Ricci, che ha conquistato la promozione in Serie A con l'Empoli e che da gennaio veste la maglia del Torino. L'"Arbitro dell'anno" è Daniele Orsato: il miglior goal della stagione, al maschile, è stato quello di Mattia Zaccagni in Spezia-Verona del gennaio 2021.

Nella Top 11 maschile, poi, nomi di Milan e Juventus: Donnarumma; Hakimi, De Vrij, Bastoni, Theo Hernandez; Barella, Kessié, Chiesa; Muriel, Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Di seguito anche la Top 11 femminile: Durante; Bartoli, Linari, Salvai, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Senturini, Girelli, Glionna.