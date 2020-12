Gran Galà AIC, i nominati per l'annata 2019/2020: out Caputo

La giuria ha svelato i giocatori che proveranno ad entrare nella top 11 della passata stagione: grande lotta in attacco.

A inizio 2021 sarà svelata come ogni anno la top 11 della . Stavolta nessuna cerimonia in loco a causa del coronavirus, ma premi del Gran Galà AIC consegnati direttamente ai giocatori: in ogni caso l'associazione italiana calciatori non ha voluto rinunciare ad eleggere la formazione teop della passata annata.

In un'edizione in cui spicca l'assenza tra i nominati di Maurizio Sarri, ovviamente relativamente alla categoria allenatori, a proposito dei giocatori sono presenti tutti i grandi interpreti della stagione 2019/2020: tra le sorprese sicuramente Amrabat del , ora alla , nonchè Di Lorenzo del .

Grande lotta in attacco, visto e considerando che saranno solo tre i giocatori prescelti: uno tra Lukaku, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo e Immobile rimarrà fuori dalla top scelta da giornalisti, calciatori, ex commissari tecnici della Nazionale e dall'attuale ct Roberto Mancini.

Visti i posti limitati in attacco, non è stato inserito Ciccio Caputo, autore di un'annata da urlo oltre i 20 goal: al suo posto Ilicic, da urlo prima della pandemia di coronavirus, e Dybala, che superato il covid ha portato Madama al successo del campionato.

I nominati per la top 11 della Serie A 2019/2020:

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma ( )

Samir Handanovic ( )

Wojciech Szczesny (Juventus)

DIFENSORI

Francesco Acerbi ( )

Leonardo Bonucci (Juventus)

Juan Cuadrado (Juventus)

Stefan De Vrij (Inter)

Giovanni Di Lorenzo (Napoli)

Robin Gosens ( )

Hans Hateboer (Atalanta)

Theo Hernandez (Milan)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

CENTROCAMPISTI

Sofyan Amrabat (Hellas Verona)

Nicolò Barella (Inter)

Rodrigo Bentancur (Juventus)

Alejandro Gomez (Atalanta)

Dejan Kulusevski ( )

Manuel Locatelli ( )

Luis Alberto (Lazio)

Sergej-Milinkovic Savic (Lazio)

Miralem Pjanic (Juventus)

ATTACCANTI