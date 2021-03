Grammozis nuovo allenatore dello Schalke: è il quinto in 23 giornate di Bundesliga

La disastrosa stagione del club di Gelsenkirchen prosegue: martedì è stato annunciato il quinto allenatore diverso dell'anno.

Lo Schalke 04 è all'ultimo posto della classifica della Bundesliga, con soli 9 punti e una partita vinta nel giro di 23 giornate. Numeri che hanno portato la dirigenza all'ennesimo esonero stagionale.

Domenica infatti Christian Gross è stato sollevato dall'incarico di allenatore, dopo la richiesta dei giocatori avanzata nei giorni precedenti. Insieme a lui, via anche altri membri dello staff e il direttore sportivo Jochen Schneider.

Una vera e propria rivoluzione a 11 partite dal termine del campionato e con una salvezza che sembra sempre più difficile da raggiungere, nonostante il quartultimo posto disti solo nove punti.

Martedì il club di Gelsenkirchen ha annunciato il quinto allenatore di questa stagione, l'ex Darmstadt Dimitrios Grammozis. Come detto, succede a Gross, che era arrivato tra Natale e capodanno ed è durato solo 10 partite (con 5 punti raccolti).

In precedenza, sulla panchina si erano seduti altri tre allenatori. Huub Stevens, membro del consiglio di sorveglianza ed ex allenatore dei Knappen, ha preso in mano la squadra ad interim per una partita, persa contro l'Arminia Bielefeld.

Prima di lui era arrivato Manuel Baum, che tra la 3ª e la 12ª giornata aveva totalizzato 4 pareggi e 6 sconfitte. Per le prime due partite - entrambe perse - c'era stato invece David Wagner, rimasto in carica anche nella stagione precedente.

Grammozis è dunque il quinto allenatore in 23 giornate. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e avrà l'obiettivo sì di provare a salvare la squadra, ma anche quello, nel caso, di risollevarla l'anno prossimo in caso di retrocessione.