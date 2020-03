Gozzi è il futuro della Juventus: "Umtiti il modello, Ronaldo impressionante"

Paolo Gozzi, difensore centrale della Primavera, che nella scorsa stagione ha debuttato in prima squadra con Allegri, si è raccontato ai microfoni di 'Tuttosport'.

Il difensore classe 2001 comincia l'intervista parlando proprio di quel debutto in , contro la , alla fine della scorsa stagione.

Gozzi svela anche tutti i segreti e le capacità che vorrebbe 'rubare' ai suoi colleghi della prima squadra. Ma il suo difensore-modello, a sorpresa, non è uno juventino bensì Umtiti.

Infine, il giovane bianconero racconta di come sia rimasto sorpreso dall'atteggiamento di Cristiano Ronaldo in allenamento.

"Mi ha fatto impressione per il fisico, per la fame, l’attenzione in allenamento, l’umiltà. Magari pensi che sia altezzoso invece è alla mano. Marcarlo è dura perché gioca sulla linea e quando sembra disinteressarsi del pallone è il momento in cui scatta. Poi tira con tutti e due i piedi e di testa ti prende il tempo e ciao".