Riapertura degli stadi, il sottosegretario Costa annuncia: "Tappa intermedia al 75%, poi il 100%"

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema della capienza degli stadi e la riapertura degli impanti.

Andrea Costa è tornato a parlare del tema della riapertura degli impianti sportivi. Intervenuto in collegamento con Rai Radio 1 nel corso della trasmissione "Un giorno da pecora", il sottosegretario alla Salute ha aperto all'ampliamento della capienza a teatro e a cinema, ma anche per stadi e palazzetti.

“Il governo si è preso un impegno ben preciso, scritto nell'ultimo decreto e il 30 settembre ci sarà una valutazione. Credo ci saranno sicuramente le condizioni per procedere a un ampliamento delle capienze". Costa ha poi aggiunto: "Credo che ci possa essere una tappa intermedia che può prevedere il 75%, per poi arrivare al 100%".

Per quanto riguarda gli impianti al chiusi, leghe e federazioni spingono per equiparare il numero di spettatori a cinema e teatri in vista dell'inizio dei campionati. Al momento il Governo ragiuna sull'aumento del 50%, con la decisione che verrà presa entro il 30 settembre, sulla base di nuove valutazioni della curva epidemiologica da parte del Cts.