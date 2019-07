Gourcuff verso il ritiro: l'ex Milan pronto a dire addio a 33 anni

Spesso fermato da infortuni, Gourcuff non sembra intenzionato ad accettare l'offerta arrivata dalla terza serie francese: è svincolato da gennaio.

In una squadra che conta un reparto da leggenda non è facile imporsi, senza dubbio. Ma anche una volta lasciato il grande di metà anni 2000, Yoann Gourcuff non ha mostrato quelle capacità da nuovo prospetto francese che tutti si aspettavano di vedere. Ora, a 33 anni, è pronto al ritiro.

Al Milan dal 2006 al 2008 e vincitore della ad Atene con i rossoneri, Gourcuff ha poi militato con , , e in una parabola discendende culminata con lo svincolo nel gennaio 2019. Da allora è senza squadra e la prospettiva del ritiro è quella più vicina alla realtà.

Gourcuff, secondo i media francesi, sarebbe stato contattato dall'US Concarneau militante nella terza serie, ma difficilmente un trasferimento del genere avverrà nelle prossime settimane. Spesso vittima di infortuni, il giocatore transalpino è pronto a dire stop.

Il 33enne centrocampista francese non ha risposto alle avanches del piccolo club e potrebbe intraprendere una carriera da allenatore come il padre, tecnico a buoni livelli ora impegnato con Al-Gharafa, altra squadra a cui Gourcuff jr non sembra stia pensando.

Gourcuff, che dal 2008 al 2013 ha militato anche nella Nazionale francese, ha giocato appena dieci gare nell'ultima stagione di e nell'ultimo decennio, causa infortuni e scelte tecniche, non è mai riuscito a scendere in campo per almeno trenta sfide di campionato.

Da svincolato può scegliere con precisione il suo futuro, ma difficilmente continuerà dopo un anno di inattività: se non arriverà una grossa offerta nei prossimi due mesi, quello che doveva essere il nuovo Zidane appenderà gli scarpini al chiodo prematuramente.