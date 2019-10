Gourcuff cambia sport: l'ex Milan si dà al tennis

A giugno ha lasciato il Dijon in scadenza di contratto: ora Yoann Gourcuff è ripartito dai campi... di tennis. In Francia domina i tornei.

Yohan Gourcuff non ha ancora appeso ufficialmente gli scarpini al chiodo. Dopo la scadenza di contratto con il Dijon non ha però trovato squadra. E così ha cambiato sport. L'ex calciatore, passato anche dal , si è dato... al tennis.

Lo ha fatto in Bretagna, la sua terra nativa, con il Tennis Club Larmor-Plage. E lo ha fatto alla grandissima, a suon di set vinti 6-0 nelle sue prime uscite dei tornei regionali, e con prospettive di miglioramenti ulteriori a livello dilettantistico.

La sua carriera da calciatore è andata in calando nelle ultime due stagioni, quando prima ha lasciato il in scadenza e poi ha provato senza successo a rilanciarsi con il Dijon. In precedenza aveva trovato buona continuità con il , dopo aver brillato con il .

In carriera Gourcuff ha anche totalizzato 32 presenze e 4 goal con la nazionale francese. Ora punta a farsi un nome anche nel mondo del tennis. E magari un giorno incontrare Nivet, un altro ex calciatore francese che si è dato al tennis.