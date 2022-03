Gouiri, numero in faccia a Neymar: il brasiliano non la prende bene

Seconda sconfitte nelle ultime tre giornate di Ligue 1 per il PSG: dopo la debacle di Rennes, i parigini cadono anche sul campo del Nizza di Galtier, salito al secondo posto solitario in attesa della gara del Marsiglia.

Decisiva la rete di Delort all'88', episodio che ha 'contribuito' a scaldare oltre modo un finale che altrimenti non avrebbe avuto nulla di rilevante da raccontare: evidentemente galvanizzato per il risultato di vantaggio, Gouiri si è poi prodotto in un numero 'alla Neymar' proprio davanti agli occhi del brasiliano.

Un tacco tanto spettacolare quanto inutile, che Neymar non ha apprezzato particolarmente: spinta all'avversario e pronto intervento del guardalinee, abile a sedare gli animi e a scongiurare una rissa che avrebbe macchiato la serata.

PSG probabilmente già con la testa a Madrid, dove mercoledì andrà in scena il ritorno dell'ottavo di finale di Champions League contro il Real di Ancelotti: Messi e compagni dovranno difendere l'1-0 dell'andata, frutto di una magia di Mbappé a tempo quasi scaduto.