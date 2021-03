Gotti non ci sta: "Rigore per il Milan a tempo scaduto"

Al tecnico dell'Udinese non è andato giù il penalty assegnato al Milan al 97': "Forse dopo una notte insonne mi passerà".

E' sfumato per qualche secondo il successo dell'Udinese a San Siro. Il Milan ha infatti trovato il rigore nell'ultima azione, con Kessié dal dischetto per l'1-1 finale. Un penalty che non ha certo fatto piacere all'allenatore dei bianconeri, Gotti. Per usare un eufemismo.

Il tecnico dell'Udinese ha infatti commentato come il rigore assegnato dal direttore di gara Massa sia arrivato oltre l'ultimo minuto di recupero: qualcosa che ha fatto esplodere i social e lo steso Gotti dopo il triplice fischio finale al Meazza di Milano.

Gotti ha commentato così l'episodio a DAZN:

"Prendi il rigore in quel modo dopo che è finito il recupero. Succedesse alle altre squadre sarebbe il finimondo, succede all’Udinese e va tutto bene".

Difficile dormire dopo una beffa del genere:

"Le partite finiscono 5 secondi prima, non doveva proprio partire il cross al minuto 95:02. Comunque ora non cambia la situazione, che io sia incazzato è comprensibile. Forse dopo una notte insonne mi passerà"

Un punto a San Siro è sempre un punto a San Siro, ma la delusione è enorme: