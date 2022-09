Gosens rivela: "Ho detto no al Bayer, voglio affermarmi all'Inter. Aspettative? Picchi estremi"

L'esterno tedesco ha svelato il retroscena di mercato e ha parlato del periodo dopo l'exploit a Euro 2020: "Ingiusto che mi abbiano cancellato".

Nove mesi all'ombra della Madonnina. Il matrimonio tra Robin Gosens e l'Inter non iniziato nel migliore dei modi. Complici un Ivan Perisic decisivo nella passata stagione con 10 goal e 9 assist e una condizione fisica non ancora al top a causa di infortuni che hanno condizionato l'ultima parte dell'avventura all'Atalanta e la prima in nerazzurro, il tedesco non è ancora riuscito a imporsi e tornare quello apprezzato con la maglia del club orobico.

Nonostante le voci su un possibile addio, l'obiettivo di Gosens è quello di affermarsi con l'Inter e conquistare un posto da titolare agli ordini di Simone Inzaghi.

"Gioco in un top club come l'Inter e sono felice. Il mio obiettivo è affermarmi in questa società - ha dichiarato ai microfoni del portale tedesco 'Sport1' -. Adesso devo giocare tre, quattro, cinque partite consecutive. Sto lavorando per questo. Anche in ottica Mondiali devo prendere il ritmo".

GOSENS TRA RETROSCENA LEVERKUSEN E IL SOGNO BUNDESLIGA

Negli ultimi giorni di mercato si è parlato di un possibile trasferimento in Germania, con il Bayer Leverkusen che si era fatto sotto per l'esterno mancino classe 1994:

"Ho parlato al telefono con Simon Rolfes (direttore sportivo del Bayer, ndr) e abbiamo avuto una conversazione sincera. Gli ho detto che la mia avventura all'Inter non è ancora finita e che vorrei lottare qui. Mi sento molto bene ora qui e di certo non sono rimasto contro la mia volontà. Sono super motivato e sono felice del mio ruolo. Sono soddisfatto solo quando gioco, e questo è l'obiettivo che mi sono fissato".

Il passaggio è sfumato ma Gosens non ha nascosto il desiderio di giocare in Bundesliga in futuro:

"Ho questo grande sogno che voglio realizzare. Credo che in qualità di giocatore tedesco che gioca in nazionale e che ha esperienza all'estero, potrei interessare a molti club della Bundesliga anche in futuro. Ho sempre seguito la Bundesliga fin da piccolo e la guardo anche ora in Italia. È l'unico campionato che guardo costantemente. Naturalmente non sono sicuro di riuscire ad avverarlo, me lo auguro".

Il tedesco ha svelato il nome del club in cui gli piacerebbe militare in futuro:

"Se si dovesse realizzare il sogno di giocare in Bundesliga lo Schalke sarebbe sicuramente il club perfetto. Il mio padrino mi portò per la prima volta al Parkstadion. É sempre stata la quadra per cui ho fatto il tifo. Nella mia regione lo tifano tutti. Giocarci significherebbe chiudere il cerchio".

GOSENS E L'HYPE

Dopo l'exploit a Euro 2020, con due assist e un goal con la Germania, Gosens ha vissuto un inizio di stagione 2021/2022 senza brillare, prima dell'infortunio di fine settembre che lo ha tenuto a lungo lontano dal rettangolo verde di gioco. In pochi mesi, l'entusiasmo intorno a lui si è piano piano spento.

"É stato difficile da digerire. Dopo la partita con il Portogallo ero sulla bocca di tutti (un goal e 2 assist nella gara della fase a gironi, ndr), è stata un'esplosione mediatica. Improvvisamente nel mio paese di origine davanti alla porta di casa dei miei genitori c'erano giornalisti e cameraman. Loro mi hanno chiamato e mi hanno chiesto: "Che dobbiamo fare? Li dobbiamo mandare via?". Naturalmente preferisco ci sia hype intorno a me piuttosto che non essere proprio notato. Ma prima bisogna trovare il percorso giusto. A posteriori posso dire che non è stato sicuramente giusto che durante l'Europeo sia stato elogiato in quel modo, ma neanche che un paio di mesi dopo mi abbiano cancellato. I picchi in alto e in basso sono stati troppo estremi".

Finora Gosens ha totalizzato un goal in Coppa Italia e un assist in campionato in 477', accumulati in 17 presenze. Il tedesco è partito titolare appena una volta dall'inizio in Serie A (due quest'anno in Champions) da quando veste la maglia dell'Inter.

L'addio di Perisic e la condizione in crescita spingono il calciatore di Emmerich verso un ruolo da protagonista. Tra gli ingredienti della ricetta di Inzaghi per scacciare la crisi c'è anche il rilancio di Gosens, pronto a recitare finalmente un ruolo di prim'ordine con la maglia nerazzurra.