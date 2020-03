Gosens racconta la vita a Bergamo: "Viviamo in una città fantasma"

Bergamo vive uno dei momenti più difficili della sua storia: la città lombarda è tra le più colpiite dal Coronavirus, provincia compresa. E la vita è drasticamente cambiata.

Lo ha raccontato anche Robin Gosens. L'esterno dell' è intervenuto alla rete tedesca 'ZDF' e ha fatto un quadro di quella che è la situazione nella sua città.

“Per quanto sembri drastico, attualmente viviamo in una città fantasma. Le persone sono incoraggiate a rimanere in casa. È tutto molto estremo. Possiamo uscire di casa solo se dobbiamo far la spesa e soltanto con mascherine e guanti. 10 giorni fa sarei potuto uscire a mangiare normalmente e infettarmi”.