Gosens duro sulla Superlega: "Si tratta solo di soldi, sono pronto a protestare"

Continuano le reazioni degli addetti ai lavori dopo la nascita della Superlega, durissima quella di Robin Gosens, esterno dell'Atalanta e della Nazionale tedesca che spara a zero contro il nuovo progetto.

Gosens, intervistato per 'Kicker incontra DAZN', parla di disastro e sottolinea la mancanza di etica.

"Tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre niente sarà più come prima. La gente sta morendo in tutto il mondo, mancano i soldi. Questi 12 club creano la loro lega e possono avere 100 o 150 milioni di euro messi su per il c…o. Devi chiederti dove sta l’etica in tutto questo. La cosa triste è che è solo una questione di soldi, soldi, soldi".