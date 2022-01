Il calciomercato in entrata, in Serie A, è stato deludente nelle prime settimane. Esplosivo nell'ultima. Se la Juventus ha puntato su Vlahovic, l'Inter ha risposto con Robin Gosens. Esterno numero del campionato italiano nelle ultime annate, il tedesco non ha certo vissuto un 2021/2022 esaltante causa lungo infortunio. Ora spera di potersi rialzare con l'altra maglia nerazzurra, quella dei Campioni d'Italia.

Marotta ha infatti chiuso per l'acquisto di Gosens, che vestirà così una seconda maglia italiana dopo l'Atalanta. L'Inter è riuscita ad avere la meglio sulle contendenti, su tutte quel Newcastle che da tempo aveva messo gli occhi sull'ex esterno dell'Heracles.

QUANTO PAGHERÀ L'INTER PER GOSENS?

Considerando i dati di Gosens nell'ultimo biennio, la cifra messa sul piatto dall'Inter non è certo roboante: l prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più bonus. Il contratto? Per quatto anni e mezzo, fino al 2026.

Gosens era arrivato in Italia per vestire la casacca dell'Atalanta nel 2017: la Dea aveva intuito le potenzialità del ragazzo spendendo una cifra irrisoria rispetto al valore mostrato. Un milione di euro.

QUANDO TORNERÀ IN CAMPO? TITOLARE O RISERVA

Difficile che Gosens possa essere subito inserito come imprescindibile da Inzaghi in Serie A una volta disponibile. Il classe 1994 è infatti fermo da diversi mesi per un problema alla coscia che lo ha costretto ai box dallo scorso ottobre.

L'articolo prosegue qui sotto

Gosens dovrebbe tornare a disposizione a metà febbraio, ma prima di essere al meglio per la sua nuova squadra bisognerà attendere ulteriori giorni. In cui prenderà confidenza con gli schemi di Inzaghi e con i nuovi compagni dell'Inter. Nel lungo periodo, però, anche visto il possibile addio di Perisic, sarà sicuramente titolare, alternandosi con il croato fino al termine dell'annata.

CHE NUMERO DI MAGLIA INDOSSERÀ GOSENS?

Molto dipenderà dal calciomercato in uscita. Attualmente, infatti, tutti i numeri che il 27enne ha indossato in carriera sono già occupati. A cominciare dall'8 che vestiva all'Atalanta, sulle spalle di un Vecino che non dovrebbe lasciare Milano a gennaio.

L'ipotesi che si fa largo è quella dell'immediata risoluzione contrattuale per Kolarov, che potrebbe entrare nello staff di Inzaghi. In questo modo verrebbe liberata la numero 11, indossata a inizio carriera. Non è comunque da escludere un altro numero a sorpresa, magari mai indossato.