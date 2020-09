Gosens a Goal: "Inter e Juventus favorite in Serie A, nerazzurri un po' di più"

Il tedesco ha detto la sua riguardo la nuova annata italiana: "Juventus e Inter prima di tutte, poi il Milan. Dunque noi dell'Atalanta o il Napoli".

E' stato uno degli esterni più importanti della scorsa stagione, Robin Gosens. Numero uno in per quanto riguarda i goal, il tedesco ha conquistato anche la maglia della sua Nazionale grazie a quanto fatto anche in Europa con la maglia dell'. Ora è atteso alla conferma, per brillare ulteriormente.

Intervistato da Goal e DAZN, Gosens ha parlato delle sue nuove aspettative per l'annata iniziata per quasi tutte le italiane. Non per l'Atalanta, che dovrà recuperare il match contro la nei prossimi giorni. Prima, però, l'esordio contro il , sabato.



Il tutto, in attesa di giocare nuovamente con la :

"E 'stato indescrivibile, una grande esperienza, anche perché ho giocato entrambe le partite fin dall'inizio. Il momento in cui ho ascoltato l'inno nazionale mi rimarrà sempre nel cuore".

Ora dovrà ripetersi, così da rimanere nel giro della Germania e diventare un top assoluto nel lungo periodo:

"Con l'Atalanta vogliamo confermare la nostra buona stagione e affermarci in campionato, come abbiamo fatto negli ultimi due o tre anni. Non sarebbe bello sprofondare nella mediocrità, quindi dovremmo fare tutto il possibile per mantenere il nostro livello o addirittura migliorarlo. Partecipare alla Champions è stata una grande esperienza che ci ha fatto venire voglia di fare di più"

Per giocare nuovamente la Champions, però, servirà la migliore Atalanta. Che secondo Gosens parte in quarta fila. In prima, invece, c'è l' :