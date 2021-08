Goran Pandev continua a giocare: ufficiale il rinnovo col Genoa fino al 2022

L'attaccante macedone non lascia, raddoppia: non si ritira ma giocherà un'altra stagione con la maglia del Genoa. Annunciato il rinnovo annuale.

Goran Pandev e il Genoa ancora insieme. Attraverso i canali ufficiali del club, il 'Grifone' ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2022 dell'attaccante macedone. All'alba dei 38 anni, festeggiati lo scorso 27 luglio, Pandev si prepara ad un'altra stagione da protagonista.

"Goran Pandev, 38 anni, è ancora un giocatore rossoblù. L’attaccante, reduce da uno storico Europeo disputato con la Macedonia del Nord, ha rinnovato il contratto che lo legherà al Genoa Cricket and Football Club fino al 30 giugno 2022".

Reduce dall'esperienza storica con la sua Macedonia del Nord a Euro 2020, la prima partecipazione alla fase finale di una competizione, Goran Pandev ha deciso di non appendere gli scarpini al chiodo ma di rinnovare di un altro anno il contratto con il Genoa.



Una scelta ponderata e il premio per una carriera ricca di successi e goal. Goran Pandev ha valutato attentamente la possibilità di ritirsi, ma ha deciso di continuare a giocare per riassaporare il gusto del calore dei tifosi sugli spalti. Il classe 1983 si prepara a una nuova stagione, forse l'ultima, ma per gli addii ci sarà tempo: tra poco più di una settimana Pandev sarà sul rettangolo verde di gioco, pronto a far esplodere ancora di gioia i sostenitori rossoblù a suon di goal.