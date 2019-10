Gomis racconta: "Ho lasciato la SPAL a causa di Semplici"

Attualmente protagonista al Digione, in Ligue 1, Gomis ha raccontato il perchè dell'addio: "Semplici non ha mai avuto fiducia in me".

In , al , dopo una vita passata in . Alfred Gomis ha scelto la per proseguire la sua carriera, consapevole di essere chiuso alla , squadra per la quale ha militato tra il 2017 e il 2019 con 49 presenze totali (tre delle quali in ).

Intervistato dal Corriere dello Sport, Gomis ha raccontato di essersi guardato attorno a causa di un rapporto difficile con il tecnico Semplici, quest'ultimo ancora in sella alla squadra di Ferrara.Nel corso del tempo il portiere classe '93 ha perso il posto in favore del nuovo arrivato Viviano.

Gomis ha spiegato di aver lasciato la SPAL in estate a causa del suo tecnico:

"Ho lasciato per la scelta dell’allenatore, Semplici. Lo dico serenamente, ma con fermezza: non credo si sia comportato correttamente nei miei confronti. Ogni allenatore è libero di prendere le decisioni che vuole, ci mancherebbe. Ma Semplici non ha mai avuto fiducia in me".

Il portiere senegalese ha poi raccontato l'arrivo di Viviano, la goccia che ha fatto traboccare il vaso:

"Anzi, me lo diceva a parole, ma i fatti raccontano un’altra realtà. Mi diceva che stavo andando bene, poi a gennaio hanno preso un portiere che non giocava da otto mesi, ha fatto due allenamenti e l’ha mandato in campo. Rispetto le scelte dell’allenatore, anche se mi ha deluso".

Attualmente il Digione di Gomis è penultimo in Ligue 1, ma nonostante la pericolante situazione di classifica l'ex SPAL ha subito solamente tre goal in cinque gare: solo sette squadre nel campionato francese hanno incassato meno reti fin qui.

Il dato più importante è però quello che vede Gomis salvatore del Digione da quando è stato proposto tra i pali: fuori nelle prime due gare, terminate 2-0 per gli avversari, con il classe 1993 sono arrivate due vittorie e due pareggi in cinque sfide, due delle quali terminate a reti bianche.