Gomez scherza su Morimoto: "Puzzava di aglio ma era forte"

In un commento su Instagram, Gomez scherza su Morimoto, che gli risponde con un italiano masticato: "Canta la bocca papu".

Chi tifa Catania ricorderà sicuramente la strana coppia offensiva di qualche anno fa della squadra siciliana, con il Papu Gomez e Takayuki Morimoto. I due dopo tanti anni sono rimasti ancora in contatto e su Instagram hanno dato vita ad un simpatico siparietto sui commenti dell pagina 'Calciatori brutti'.

Sotto una foto dei due, Gomez ha commentato con la solita ironia che lo contraddistingue sui social network.

"Puzzava di aglio ma era fortissimo".

La risposta del calciatore giapponese è arrivata subito, anche se in un italiano non propriamente comprensibile.

"Canta la bocca Papu".

Forse voleva dire a Gomez di chiudere la bocca, il giapponese. D'altronde Morimoto non gioca in dal 2013 ed è normale che il suo italiano non sia perfetto.