Gomez e la Porsche fattagli comprare da Maxi Lopez: "L'errore più grande"

Il 'Papu' ricorda un episodio risalente ai tempi di Catania: "Maxi Lopez mi fece comprare una Porsche: la distrussi dopo tre mesi".

Prima di arrivare ai livelli di eccellenza attuali, il 'Papu' Gomez ha dovuto sudare le sette camicie della gavetta: i tre anni al Catania lo hanno migliorato sotto diversi aspetti, ed è proprio lì che è nata l'amicizia con il connazionale Maxi Lopez.

Insieme trascorsero un anno e mezzo in Sicilia, periodo in cui ci fu spazio anche per 'imprese' extra-campo: come quella raccontata dal capitano dell' ai microfoni di 'Libero'.

"Maxi Lopez che amava i bolidi e girava a Catania a bordo di una Ferrari, mi fece comprare una Porsche. Fu l’errore più grande della mia vita. Dopo la partita contro il vinta 2-1 che ci permise di salvarci tornammo a Catania. E quando siamo scesi dall’aeroporto, abbiamo detto alle nostre mogli che avremmo festeggiato la salvezza andando a giocare a bowling con indosso ancora la tuta del club. Ma dopo aver bevuto due o tre drink, decisi di tornare a casa non essendo al massimo. Ho preso la Porsche acquistata tre mesi prima, ho messo la musica e sono andato via".

Quella Porsche durò il tempo di tre mesi, fin quando non ci fu l'incidente che la distrusse completamente.

"Appena sono uscito, c’era una strada dritta di 100 metri e una curva seguente che non ho visto. Sono uscito fuori strada e ho distrutto la Porsche. A me fortunatamente non è successo nulla e dopo ho chiamato Mariano Izco. Non conoscevo nessuno, era il mio primo anno al club etneo e Mariano è stato importante in quel momento. Mi ha portato a casa ma ricordo ancora quando è arrivato sul luogo dell’incidente. Gli ho dato un abbraccio come se fosse mio padre".

Una delle poche uscite a vuoto di Gomez nell'arco di una carriera pressoché perfetta e priva di episodi negativi: la classica eccezione in grado di confermare la regola.