Gomez furioso con 'Striscia la notizia': lancia il Tapiro d'Oro a Staffelli

Valerio Staffelli, storico inviato di 'Striscia la notizia', ha cercato di consegnare il Tapiro d'Oro al Papu Gomez che glielo ha lanciato contro.

Periodo di grande nervosismo quello vissuto dal Papu Gomez, che dopo la mancata convocazione per - non ha preso bene la visita di 'Striscia la notizia'.

Lo storico inviato del programma satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, ha cercato senza fortuna di consegnare al Papu il classico Tapiro d'Oro.

Dopo un lungo inseguimento, Staffelli ha così lasciato il Tapiro sul tetto dell'auto di Gomez che però glielo ha lanciato contro per fortuna senza colpirlo.

A fare le spese della furia di Gomez, alla fine, è stato per fortuna solo il Tapiro d'Oro che è andato distrutto in mille pezzi. L'ennesima conferma di un momento decisamente complicato per il Papu.