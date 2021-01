Gomez isolato all'Atalanta: si allena in orari diversi dagli altri

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Gomez da qualche giorno si allena da solo all’Atalanta. Addio inevitabile, ma niente sconti.

Quello che sta vivendo Alejandro Gomez è un inizio di anno diverso da tutti gli altri. Da oltre un mese, da quando cioè si è verificato un acceso diverbio con Gasperini, il suo mondo è cambiato al punto che la sua realtà quotidiana all' nulla ha a che fare con quella vissuta negli ultimi sei anni.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ infatti, da mercoledì il Papu si allenato in disparte a Zingonia. L’aveva già fatto in realtà in precedenza, lavorando su un altro campo ma allo stesso orario dei compagni (con i quali condivideva anche spogliatoio e sala ristorante), mentre adesso il suo programma è del tutto differente.

Si allena quindi da solo e le sue relazioni con il resto della squadra, lo staff e i dirigenti sono indirette. L’argentino di fatto non è fuori rosa, ma quella che si è venuta a creare è una frattura che oggi sembra difficile da ricomporre.

Dallo scorso 1 dicembre, da quando cioè c’è stato il diverbio con il suo allenatore, non è mai tornato il sereno e solo la partita contro la ha rappresentato una piccola tregua. Anche in quella occasione però, la mancata esultanza con i compagni al goal di Freuler, è stata letta come un estraniarsi dal testo della squadra.

Nel corso delle ultime settimane, i contrasti con i Percassi (con i quali c’era stato un faccia a faccia fatto anche di toni sopra le righe) si sono fatti meno decisi, ma nulla è invece cambiato con Gasperini. La sensazione è quella che all’interno della società si stia vivendo con grande dispiacere quello che è un epilogo che fino a pochissimo tempo fa nessuno avrebbe anche solo potuto immaginare.

Quanto successo fa pensare che oggi Gomez non possa più restare all’Atalanta, ma il club non può permettersi di svendere il suo cartellino. Il Papu quindi può lasciare Bergamo, ma la società vuole monetizzare.

Per la famiglia Percassi cedere un giocatore di tale valore, soprattutto poi ad una diretta concorrente, vuol dire compiere un vero e proprio sacrificio, ma d’altro canto un Gomez da separato in casa fino a giugno rappresenterebbe una figura troppo ingombrante.

La società si è già schierata dalla parte di Gasperini, ma sa anche che ha ancora qualche settimana a disposizione per vedere quali saranno (e se ci saranno) gli sviluppi. Ulteriori confronti con il tecnico e con l’agente del giocatore serviranno a tracciare la strada. Intanto, , , e , ovvero le possibili pretendenti in fila per Gomez, sono in attesa di capire come si evolverà la situazione.