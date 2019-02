Golovin e Fabregas show col Monaco - Ligue 1 Performance Index

Il Monaco di Jardim ha ottenuto la prima vittoria stagionale in casa con una prova gagliarda, ma la squadra del weekend è il Lille.

Il successo per 2-1 del Monaco sul Tolosa potrebbe rappresentare la svolta stagionale che al 'Louis II' stavano aspettando?

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Di certo il modo in cui la squadra di Jardim ha giocato è stato incoraggiante, col club del Principato che ha centrato la prima vittoria interna stagionale con i goal di Golovin e Fabregas.

Non a caso, il Monaco ha 2 giocatori nella Top 5 settimanale della Opta Performance Index che misura le prestazioni dei giocatori del campionato francese in una scala da 1 a 100.

Golovin ha agito a centrocampo confezionando una prova d'alta scuola certificata dal 97.7: il punteggio migliore di tutta la Ligue 1.





Ad unirsi a lui nella Top 5 è ​​il compagno di squadra Fabregas. Acquistato dal Chelsea a gennaio, lo spagnolo ha dato i tempi al Monaco fornendo l'apporto di cui necessitava in mezzo al campo. E soprattutto: ha segnato il prezioso goal-partita che ha tolto pressione sui monegaschi.

Guardando la classifica, il Lille continua la propria corsa grazie allo splendido 4-0 con cui ha battuto il Nizza venerdì. La squadra di Christophe Galtier ha sfoderato una prova devastante soprattutto in attacco e il goal di Rafael Leao ha aiutato a mettere in evidenza le loro qualità, con gli avversari incapaci di difendersi a dovere.

Se Leao ha ottenuto il quinto posto nella classifica con un impressionante 89,4, è stato però battuto da due compagni di squadra.

Nicolas Pepe ha chiuso al secondo posto questa settimana con un'altra devastante prestazione. Il Lille è riuscito a tenersi stretto il proprio gioiellino nel mercato di gennaio, ma mantenendo questo standard di rendimento l'interesse dei club più grandi d'Europa aumenterà sicuramente.

Pepe non solo ha segnato un pregevole goal nel primo tempo, ma nella ripresa ha fornito un assist al bacio a Jonathan Bamba anch'esso sugli scudi e che ha chiuso con il terzo miglior risultato dellla Performance Index del weekend.





A certificare la profondità dell'attacco del Lille, anche Loic Remy trova spazio nella Top 10. L'ex Chelsea, entrato dalla panchina, ha siglato il quarto goal.

Tuttavia, Remy non è stato l'unico sostituto a segnare. Sia Suk Hyun-Jun che Clinton N'Jie hanno conquistato la Top 10 da subentrati, a segno nel 2-1 con cui il Reims ha superato il Marsiglia.

Nel frattempo, nell'incrocio salvezza tra Angers e Digione, a fare la differenza è stato Stephane Bahoken. Il centravanti si è dato da fare per tutta la partita e ha impegnato molto la difesa avversaria, ma il suo goal nel primo tempo ha fatto la differenza in un incontro bloccato.

Lione, infine, protagonista assoluto dopo essere stato la prima squadra a battere il Paris Saint-Germain in Ligue 1 in questa stagione. L'OL si è imposto 2-1 in un match spettacolare.

L'ex attaccante del Celtic Moussa Dembele è stato l'uomo copertina del Lione, trovando il pareggio prima dell'intervallo e procurandosi il rigore che ha deciso la sfida. Facendo compagnia al compagno di squadra Anthony Lopes, protagonista di brillanti salvataggi unitamente ad una difesa che è riuscita a tenere il risultato.

La prossima settimana, il PSG si preparerà all'ottavo d'andata di Champions League con il Manchester United ospitando il Bordeaux, mentre il Lille secondo della classe farà visita al Guingamp e il Lione cercherà di proseguire il momento felice tentando il blitz a Nizza.